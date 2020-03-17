أعلنت لجنة تنظيم الطبعة ال23 للصالون الدولي للتجهيزات الاستشفائية و الطبية اليوم الثلاثاء في بيان لها عن تأجيل التظاهرة المزمع تنظيمها ما بين 8 و 11 أفريل بولاية وهران إلى غاية شهر جوان القادم كإجراء وقائي ضد تفشي وباء فيروس كورونا كوفيد-19.

و أوضح المصدر نفسه أن الصالون الدولي للتجهيزات الاستشفائية و الطبية الذي سيتم تنظيمه ما بين 17 و 20 جوان المقبل بمشاركة أزيد من 300 مؤسسة من 25 بلدا سيتمحور هذه السنة حول الأجهزة الطبية المكيفة حسب الاحتياجات الناجمة عن تدهور الوضع الصحي حاليا في الجزائر و العالم، مضيفا أن "الهدف الأساسي للصالون هو تشجيع الإنتاج الوطني الذي يعرف ضعفا في هذا القطاع".