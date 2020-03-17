أطاحت مصالح الأمن الحضري الخارجي لصالح بوالشعور بشبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص 27-34 سن مختصة في سرقة بطاريات شاحنات الوزن الثقيل تنشط عبر عدد من ولايات الشرق وهي عناية و ميلة وقسنطينة وسكيكدة.

واستنادا إلى خلية الاتصال والصحافة لأمن سكيكدة، فان الشبكة قد استولت على أكثر من 750 بطارية وقد تم إحباط هذه الشبكة عن طريق معلومات تحصلت عليها مصالح الشرطة ، التي نصبت كمينا امنيا على مستوى نقطة مراقبة بالطريق الإجتنابي العابر لمدينة صالح بوالشعور سائق السيارة رفض الإمتثال لأمر التوقف محاولا الفرار ما جعل رجال الشرطة اللحاق بالمركبة وتوقيفها بمخرج صالح بوالشعور ، أين تم توقيف شخصين مشتبه فيهما.

وأثناء تفتيش المركبة عثر بداخلها على 21 بطارية إضافة إلى سجارة محشوة بالمخدرات. ويضيف مصدر خلية الإعلام انه من خلال التنسيق مع الشرطة القضائية لدائرة الحروش تم تشخيص وتوقيف باقي أفراد الشبكة الذين تم تقديمهم اليوم أمام النيابة المختصة لمحكمة الحروش أين تم إيداع ثلاثة متهمين فيما استفاد الرابع من الإفراج.