تمت تهيئة مركز الفرز الطبي على مستوى الاستعجالات الطبية والجراحية بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران قاعة للإنعاش تتسع لتسع (9) أسرة مجهزة بوسائل التنفس الاصطناعي لاستقبال حالات الإصابة المحتملة بفيروس كورونا، حسبما علم اليوم الثلاثاء من المكلف بالاتصال بذات المؤسسة الصحية.

وأوضح كمال بابو أن المركز الاستشفائي الجامعي الذي استقبل لحد الآن زهاء 15 حالة مشتبه فيها ارتأى توفير فضاء مخصص لوضع المرضى المصابين المحتملين تحت الحجر الصحي والتكفل بهم.

ويتوفر المستشفى على زهاء 30 سريرا للإنعاش على مستوى مختلف مصالحه سيتم تجنيدها للتكفل في حالة الضرورة بالمصابين بفيروس كورونا، وفقا لما صرح ذات المسؤول.

يذكر بأن ولاية وهران لم تسجل لحد الآن أية إصابة بفيروس كورونا حيث أن تحاليل عينات الحالات المشتبه فيها التي تم استقبالها على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي (15 حالة) والمؤسسة الاستشفاية الجامعية " أول نوفمبر" كانت سلبية.

وأبرز المكلف بالاتصال بالمديرية الولائية للصحة والسكان، يوسف بوخاري، بأن الولاية تتوفر على 80 سريرا للإنعاش مجهزة بوسائل التنفس الاصطناعي سيتم تجنيدها للتكفل بالمصابين بالفيروس المحتملين.

و تهيئة قاعة للإنعاش بمستشفى وهران

كما تمت تهيئة مركز الفرز الطبي على مستوى الاستعجالات الطبية والجراحية بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران قاعة للإنعاش تتسع لتسع (9) أسرة مجهزة بوسائل التنفس الاصطناعي لاستقبال حالات الإصابة المحتملة بفيروس كورونا، حسبما علم اليوم الثلاثاء من المكلف بالاتصال بذات المؤسسة الصحية.

وأوضح كمال بابو أن المركز الاستشفائي الجامعي الذي استقبل لحد الآن زهاء 15 حالة مشتبه فيها ارتأى توفير فضاء مخصص لوضع المرضى المصابين المحتملين تحت الحجر الصحي والتكفل بهم.

ويتوفر المستشفى على زهاء 30 سريرا للإنعاش على مستوى مختلف مصالحه سيتم تجنيدها للتكفل في حالة الضرورة بالمصابين بفيروس كورونا، وفقا لما صرح ذات المسؤول.

يذكر بأن ولاية وهران لم تسجل لحد الآن أية إصابة بفيروس كورونا حيث أن تحاليل عينات الحالات المشتبه فيها التي تم استقبالها على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي (15 حالة) والمؤسسة الاستشفاية الجامعية " أول نوفمبر" كانت سلبية.

وأبرز المكلف بالاتصال بالمديرية الولائية للصحة والسكان، يوسف بوخاري، بأن الولاية تتوفر على 80 سريرا للإنعاش مجهزة بوسائل التنفس الاصطناعي سيتم تجنيدها للتكفل بالمصابين بالفيروس المحتملين.