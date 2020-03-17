أصيب رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، كوزو تاشيما، بوباء كورونا، وذلك عقب النتائج الإيجابية التي أثبتها اختبار الكشف عن الفيروس، اليوم الثلاثاء.

وقال تاشيما البالغ عمره 62 عاما، والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية، إنه سافر إلى بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة في نهاية فبراير وحتى بداية مارس، حيث تأكدت إصابته بالفيروس.

وقال تاشيما في رسالة للاتحاد الياباني "لدي حمى بسيطة وبعد أن خضعت لفحوص يبدو وكأني أعاني من أعراض التهاب رئوي لكني بخير"، كما أكد أنه سيواصل الخضوع للعلاج في بلاده.

وأعلن الاتحاد الياباني أنه سيقوم بتطهير مقره وسيجري تحقيقا للتعرف على الأشخاص الذين التقوا تاشيما في الفترة الماضية.