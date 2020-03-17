طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمريكيين بالعمل من المنزل، مشددا على ضرورة تخفيض التجمعات البشرية وتقليص التنقل وتجنب السفر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا العالمي.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن خدمات الرعاية الصحية عن بعد في الولايات المتحدة سيتم توسيعها بشكل كبير، بحيث "يمكن لمرضى الرعاية الآن استشارة أي طبيب عبر تطبيقات الفيديو دون أي تكلفة إضافية، مثل فيس تايم وسكايب"، وذلك للحد من انتشار الفيروس.

وقال ترامب: "سنكسب المعركة ضد فيروس كورونا، وسيتعافى الاقتصاد بسرعة من تداعياته"، لافتا إلى أنه سيتم توفير الدعم الاقتصادي والمالي للشركات الصغيرة.