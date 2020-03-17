صدر قرار بغلق 58 قاعة أفراح عبر بلديات ولاية قسنطينة لمجابهة تفشي محتمل لعدوى فيروس كورونا (كوفيد – 19)، حسب ما صرح به اليوم الثلاثاء مدير التجارة عزوز قوميدة .

و أوضح نفس المسؤول أن العملية تندرج في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة من طرف وزارة التجارة بهدف منع انتشار هذا الوباء, مشددا على أن إجراءات صارمة ستتخذ ضد أصحاب هذه الفضاءات المخالفين.

وأضاف أن هذا القرار يخص أيضا إغلاق جميع الأسواق الأسبوعية و أسواق الماشية و السيارات بهدف الحفاظ على صحة المواطن.

كما أشار قوميدة إلى تخصيص 60 فرقة تضم 120 عونا من طرف مديرية القطاع لضمان المراقبة لمجموع هذه الفضاءات.

و ستسمح عملية المراقبة ضمان وفرة المنتجات الغذائية المختلفة وكذا الجال المعقم و أقنعة الحماية الطبية عبر الصيدلايات و المحلات المتخصصة في بيع المعدات الطبية, وفقا لذات المسؤول.

وبعد أن أبدى استياءه على التهافت المبالغ فيه المسجل خلال الـ 48 ساعة الماضية على اقتناء المنتجات الغذائية، طمأن قوميدة أن هذه المنتجات، خاصة الأساسية منها, "متوفرة".

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تنصيب خلية أزمة متعددة القطاعات تضم مسؤولين عن مديريات النقل والصحة و السكان و الأسلاك النظامية (الحماية المدنية ، الأمن الوطني والدرك الوطني) و ذلك من طرف مصالح الولاية في إطار متابعة الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا.