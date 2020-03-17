أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين 2020 التي كان مقرراً إقامتها شهر أفريل المقبل في الكاميرون لأجل غير مسمى بسبب تفشي وباء كورونا.

وجاء ذلك القرار لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في إيقاف غالبية الأنشطة الرياضية في العالم.

يذكر أن النسخة الأخيرة من البطولة فاز بها منتخب المغرب، بعد أن أقيمت على أرضه ووسط جماهيره.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة المقبلة من البطولة كان من المنتظر أن تشهد مشاركة 16 منتخبًا قاريًا.

وكانت الكاف قد أعلنت في وقت سابق عن تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، وذلك بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.