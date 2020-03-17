قررت السعودية، الثلاثاء 17 مارس 2020، تعليق إقامة صلوات الجماعة في المساجد وصلاة الجمعة، بسبب تفشي فيروس كورونا، في حين استُثني الحرمان الشريفان في مكة والمدينة المنورة من القرار.

حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، نقلاً عن هيئة كبار العلماء السعودية، فإنه يسوّغ شرعاً إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ويُستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتاً.

كما أوضحت الهيئة أن شعيرة الأذان تُرفع في المساجد، ويقال في الأذان: صلُّوا في بيوتكم؛ لحديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه ذلك ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وتصلَّى الجمعة ظهراً أربع ركعات في البيوت.

كانت مجموعة من الدول الإسلامية قد أعلنت في وقت سابق، تعليق صلوات الجماعة في المساجد، وضمن ذلك صلاة الجمعة، بسبب انتشار فيروس كورونا في أغلب البلدان.