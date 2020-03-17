تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس التابعة لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء بأمن ولاية الجزائر من الإطاحة بشبكة إجرامية تعمل على تقليد عملات وطنية وأجنبية ذات سعر قانوني، مع حجز مبلغ مالي مزور قدر بـ (66) مليون سنتيم من العملة الوطنية ومبلغ من العملة الصعبة قدره (16) ألف أورو وآخر مقدر بـ(800) دولار، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان ذات المصالح.

وأوضح ذات البيان، أن عناصر الأمن الحضري الخامس التابعة لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء, أطاحت بشبكة إجرامية تعمل على تقليد عملات وطنية وأجنبية ذات سعر قانوني، حيث تم توقيف شخصين (02) مشتبه فيهما في ذات القضية مع حجز مبلغ مالي مزور قدر بـ (66) مليون سنتيم من العملة الوطنية و مبلغ من العملة الصعبة قدره (16) ألف أورو وآخر مقدر بـ (800) دولار.

وأضاف المصدر أنه إثر التحريات وبعد تفتش منزل المشتبه فيهما، تم حجز إضافة إلى المبالغ المالية المذكورة، جهازي (02) إعلام آلي، آلة طباعة رقمية, (10) هواتف نقالة تستعمل في التواصل بين أفراد الشبكة الإجرامية و (04) أكياس قطن مهيأة مع مواد تستعمل في عمليات تزوير العملة.