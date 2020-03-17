قال علماء أستراليون أن المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19)، يتماثلون للشفاء بالطريقة نفسها التي يتماثل بها المصابون بالإنفلونزا العادية.

وكشفت البحوث التي أجراها العلماء الاستراليون، والتي نشرت نتائجها نشرة (نيتشر ميديسين) اليوم الثلاثاء، أن المصابين بالفيروس يتماثلون للشفاء بالطريقة نفسها التي يتماثل بها المصابون بالإنفلونزا العادية".

ويقول الخبراء أيضا، إن التعرف على نوعية خلايا المناعة التي تظهر بعد الإصابة بفيروس كورونا "سيساعد في تطوير لقاح ضده".

يذكر أن السلطات حول العالم أكدت إصابة أكثر من 160 ألف شخص بالفيروس، وقد توفي منهم نحو 6500.

وقالت كاثرين كيدزيرسكا، التي ساعدت في وضع الدراسة الجديدة، إن "هذا الاكتشاف مهم جدا لأنه يعطينا للمرة الأولى فهما للطريقة التي يقاوم بها جهاز المناعة فيروس كورونا الجديد".

وأثنى عدة خبراء على البحث الذي أجري في معهد "بيتر دوهرتي" للأمراض والمناعة في مدينة "ملبورن" ووصفه أحدهم بأنه "اختراق علمي حقيقي".

وأظهرت عمليات مسح الصدر تطهير رئتي المريض، بعد ظهور خلايا مناعية تماثل العديد من المصابين بفيروس كورونا للشفاء، ما يعني أنه كان معلوما أن جهاز المناعة يمكنه مكافحة الفيروس بنجاح.

ولكن للمرة الأولى، تعرّف البحث الجديد على 4 أنواع محددة من خلايا المناعة ظهرت لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

واكتشفت هذه الأنواع الأربعة في مريضة أصيبت إصابة خفيفة إلى معتدلة بالفيروس، ولم تكن تعاني من أي حالات مرضية أخرى.

وكانت المريضة ، وهي امرأة من مدينة "ووهان" الصينية تبلغ من العمر 47 عاما، قد أدخلت المستشفى في أستراليا, وتماثلت للشفاء في غضون 14 يوما.

وقالت الأستاذة كيدزيرسكا، إن فريقها فحص "كل جوانب الرد المناعي" لدى تلك المصابة. ولاحظ الباحثون ظهور خلايا معينة في دمها قبل تماثلها للشفاء بثلاثة أيام.

يذكر أن هذا النوع من الخلايا يظهر أيضا عند المصابين بالإنفلونزا وفي نفس مرحلة المرض.

وقالت الأستاذة كيدزيرسكا، "لقد أثارت هذه النتائج حماسنا وخصوصا قدرتنا على التعرف على ظهور خلايا مناعية معينة في المصابة قبيل تحسن وضعها السريري".

وأضافت في حديث مع قناة بي بي سي، أن أكثر من 12 خبير عملوا على مدار الساعة لأربعة أسابيع لإعداد البحث، معتبرة إن الخطوة القادمة بالنسبة للعلماء "تتمثل في اكتشاف سبب ضعف رد جهاز المناعة في الحالات الأكثر خطورة".

وأضافت "من المهم جدا الآن أن نتوصل إلى أوجه الاختلاف عند المرضى الذين توفوا أو أولئك الذين أصيبوا بمرض خطير من أجل أن نفهم كيفية حمايتهم".

كن جهته، يقول الأستاذ بروس ثومبسون، عميد دراسات العلوم الصحية في جامعة سوينبورن للتكنولوجيا في ملبورن، إن التعرف على توقيت تدخل خلايا المناعة "سيساعد في التنبؤ بسير الفيروس".

وقال في تصريح ل(بي بي سي)، "عندما تعرف متى تقع الردود المختلفة يمكنك التنبؤ بسير المرض وموعد تماثل المصاب للشفاء".

ولفت وزير الصحة الأسترالي غريغ هانت، إن هذا الاكتشاف "سيساعد أيضا في تسريع عملية تطوير لقاح ضد الفيروس وإيجاد علاجات للمصابين به".

وكان المعهد المذكور قد أصبح في يناير الماضي الأول خارج الصين يعيد تخليق الفيروس. وحصل المعهد منذ ذلك الحين على تمويل إضافي من الحكومة الأسترالية إضافة إلى تبرعات من عدة شركات والملياردير الصيني جاك ما.