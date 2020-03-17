تم إطلاق تطبيقين رقميين يهدفان إلى تحسيس و مساعدة المواطنين من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لاحتواء و الحد من انتشار فيروس كورونا بالجزائر، واحد يسمح بضمان عملية اقتفاء الأشخاص المصابين و الأشخاص الذين كانوا في اتصال معهم، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى الوكالة الوطنية لترقية و تطوير الحظائر التكنولوجية.

وأوضح ذات المصدر أن مؤسستين ناشئتين مستضافتين لدى الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية قد تمكنتا من تطوير مبادرتين تهدفان إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

و أشار ذات البيان إلى أن الأمر يتعلق بمؤسسة "تلغراف" التي وضعت نظاما بعنوان "كوروفيد ريسكيو" (كورونا إنقاذ)، يهدف إلى استحداث قاعدة بيانات على مستوى وزارة الصحة من أجل تحديد المواطنين بمساعدة "رمز استجابة سريعة" موضحا أن هذا الإجراء يضمن اقتفاء الأشخاص المصابين و كذا الأشخاص الذين كانوا في اتصال معهم، و ذلك بفضل تحديد الموقع الجغرافي.

أما المؤسسة الناشئة الأخرى "غولدن كورب ألجيريا" فقد طورت تطبيقا للوقاية و التحسيس، يمنح للمستخدمين إشارات أنية حول وضعية تطور الفيروس و إحصائيات حول انتشاره، و كذا التوصيات و التعليمات الصحية من أجل الحد من أخطار العدوى. وخلص ذات المصدر إلى أن هذا التطبيق قد أنجز بالشراكة مع ثلاثة أطباء من مستشفى الدويرة (جنوب غرب الجزائر العاصمة).