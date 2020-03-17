أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الثلاثاء عن اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) على مستوى المحطات والقطارات وكذا بمختلف مصالحها، حسبما أفاد به بيان لهذه المؤسسة.

وفي هذا الصدد، سيتم تنظيف قطارات الضواحي والجهوية وقطارات المسافات الطويلة بشكل ممنهج قبل الانطلاق وعند الوصول، حسبما أكدته الشركة.

كما قررت ذات المؤسسة كذلك ضمن إجراءاتها تعقيم القطارات والشبابيك وقاعات الانتظار والفضاءات المشتركة بالمحطات لمنع انتشار الوباء.

وأوضحت الشركة أنها دعت عمالها إلى احترام إجراءات السلامة الصحية (لبس الكمامات و وضع قفازات واستعمال المحاليل المعقمة) لتفادي نقل العدوى بين المسافرين.

أما بخصوص الإجراءات المتخذة على مستوى إداراتها، فأعلنت الشركة أنها تعطي الأولوية للعمل عن بعد بالنسبة للعمال الذين يمكنهم التواصل عن بعد (أنترنت/هاتف) لتأدية مهامهم.

كما قررت نفس المؤسسة الحد من التنقلات بين المصالح وعدم استقبال زيارات خارجية إلا في حال الضرورة القصوى، داعية العمال وخاصة الأمهات إلى استنفاد أيام العطل المتبقية لهم.

وأعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن وضع خلية أزمة على مستوى مديريتها العامة من أجل المتابعة اليومية للوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة إن لزم الأمر.