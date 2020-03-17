بدأ "الريدز" في الإعداد لتغييرات كبيرة ستفرض على عدة أسماء النزول من سفينة الفريق نهاية الموسم الحالي.



فبعد خروجه المفاجئ من الدور الثاني، من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد الإسباني، بدأ ليفربول يُعد العدة منذ الآن للعودة بشكل أقوى في الموسم القادم. ويتوقع أن ينزل "الريدز" بكل ثقله في فترة الانتقالات الصيفية، من أجل حسم عدة صفقات مميزة في عالم الساحرة المستديرة.

وتشير عدة تقارير صحفية أن رياح التغيير في ليفربول، ستعصف بخمسة لاعبين في ليفربول دفعة واحدة، إذ لم ينجح هؤلاء النجوم في فرض اسمهم في تشكيلة الفريق، وجلسوا طويلاً على مقاعد البدلاء.