دعت وزارة البيئة و الطاقات المتجددة اليوم الثلاثاء المواطنين للتحلي بالمزيد من الحيطة والحذر لمجابهة وباء كورونا (كوفيد19) و ذلك من خلال التقيد بجملة من التدابير الوقائية و الاحترازية التي يقتضيها هذا الظرف.

وجاء في بيان للوزارة أنه و انطلاقا من المهام المسندة إليها الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن والمحافظة على بيئته والوسط الذي يعيش فيه إضافة إلى جميع المجهودات التي تبذلها القطاعات الأخرى، تدعو جميع المواطنات والمواطنين "التحلي بالحيطة والحذر من خلال جملة من التدابير الوقائية و الاحترازية ".

ومن ضمن هذه التدابير- يضيف المصدر- الحرص على النظافة والوقاية في المنازل خاصة الأماكن التي يمكن أن تكون حاضنة للفيروس من حمامات، طاولات الطبخ والأكل، مقابض الأبواب ومصاعد العمارات وغيرها. كما دعت الى اتباع ارشادات الوقاية في أماكن العمل، و في وسائل التنقل الخاصة وغيرها باستعمال مواد التنظيف اللازمة.

وحثت الوزارة أيضا المواطنين على عدم الرمي العشوائي للنفايات واحترام أوقات جمعها تجنبا لتكديسها حتى يتسنى لعمال النظافة رفعها في الوقت المناسب و عدم الرمي العشوائي لوسائل الوقاية من هذا الوباء بعد الانتهاء من استعمالها، ووضعها في أكياس بلاستيكية وغلقها جيدا قبل رميها مع النفايات المنزلية الأخرى.

و تدعو الوزارة المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف للتقليل من حجم النفايات المنتجة لمساعدة مؤسسات النظافة للتخلص منها بسهولة. وفي الأخير طالبت الوزارة من الجمعيات البيئية والمجتمع المدني التكثيف من عمليات التحسيس والتوعية، حفاظا على الأرواح.