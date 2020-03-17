قرر الرئيس التونسي قيس سعيد اعلان حظر التجول في كامل المدن التونسية بدءا من يوم غد الاربعاء بداية من الساعة السادسة مساءا وحتى السادسك صباحا في اطار خطة مواجهة فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس قيس سعيد في خطاب له للشعب الليلة انه تم اصدار الأمر إلى القوات المسلحة والوحدات الأمنية للقيام بدوريات مشتركة في كامل تراب الجمهورية للسهر على تطبيق قرار حظر الجولان.

ودعا الرئيس قيس سعيد مساء اليوم التونسيين إلى عدم الهلع، مؤكدا أن الحياة ستعود إلى وتيرتها الطبيعية في ظرف أسبوعين إذا تم الالتزام بالتدابير الوقائية وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى.

وسجلت تونس24 حالة، 14 حالة وافدة من الخارج، و10 حالات انتقلت اليهم العدوى من الوافدين، فيما اخضع اكثر من خمسة آلاف شخص للحجر الصحي.