قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إعلان حظر التجول في كامل المدن التونسية بدءا من يوم غد الاربعاء بداية من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا في إطار خطة مواجهة فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس قيس سعيد في خطاب له للشعب الليلة أنه تم اصدار الأمر إلى القوات المسلحة والوحدات الأمنية للقيام بدوريات مشتركة في كامل تراب الجمهورية للسهر على تطبيق قرار حظر الجول.

ودعا الرئيس قيس سعيد مساء اليوم التونسيين إلى عدم الهلع، مؤكدا أن الحياة ستعود إلى وتيرتها الطبيعية في ظرف أسبوعين إذا تم الالتزام بالتدابير الوقائية وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى.

وسجلت تونس 24 حالة، 14 حالة وافدة من الخارج، و10 حالات انتقلت إليهم العدوى من الوافدين، فيما أخضع أكثر من خمسة آلاف شخص للحجر الصحي.