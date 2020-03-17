تبسة: ثالث حالة مشتبه فيها بكورونا

مجتمع
17 مارس 2020 () - عبدالله زرفاوي
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كشفت مدير الصحة والسكان بتبسة بلغيد السعيد للخبر ان الولاية سجلت منذ قليل مساء اليوم الثلاثاء حالة اشتباه ثالثة في الاصابة بفيروس كورونا بالمؤسسة الاستشفائية العمومية الدكتور بوغرارة فؤاد بونزة وقد حولت الى غرفة الحجز الصحي للتكفل والمراقبة الطبية بالجناح المخصص لذات الغرض بالمؤسسة الاستشفائية بوقرة بولعراس ببكارية قيم الامراض المعدية مع ورفع العينة على مستوى معهد باستور . وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا فان الحالة الثالثة في الاشتباه طالبة جامعية بالبليدة ايضا وظهرت عليها اعراض ارتفاع الحرارة ليكون مجموع الحالات المشتبه فيها ثلاث حالات ينتظر الكشف ايجابياتها او سلبيتها.

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كورونا

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