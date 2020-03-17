علمت الخبر ٱن 13 مهاجرا سريا تم وضعهم منذ يومين في الحجر الصحي ،ببوفاريك، غادروا مساء اليوم المستشفى ،بعد ظهور نتائج التحاليل المخبرية سلبية ،من اصابتهم بأعراض فيروس كورونا ،و هم الحراقة الذين ترحيلهم بحر الأسبوع الجاري من اسبانيا،و وصلوا عبرالقطار السريع الى البليدة ،قادمين من وهران .



وبمغادرة الحراقة 13الحجر،ينخفض عدد الحالات المشكوك فيها بالبليدة من 25إلى 12حالة ،و التي يتوقع أن تظهر نتائج تحاليلها في الساعات القليلة القادمة،مع الإشارة إلى أن الحالات المؤكد إصابتها بالمرض الفيروسي في البليدة هي 21 .