تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، لتسجل تراجعا بـ 17 بالمائة منذ بداية الأسبوع الجاري مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود لتبدو أكثر قتامة وسط توقف لحركة السفر والأنشطة الاجتماعية بسبب وباء فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش، نزل خام القياس العالمي برنت 43 سنتا ما يعادل 1.5 بالمائة إلى 28.30 دولار للبرميل وكان قد بلغ في وقت سابق 28.26 دولار وهو أقل مستوى منذ أوائل 2016. وفقد خام القياس العالمي 4.3 بالمائة أمس الثلاثاء.

وتراجع الخام الأمريكي 47 سنتا ما يعادل 1.7 بالمائة إلى 26.48 دولار للبرميل بعدما نزل في وقت سابق إلى 26.20 دولار هو أيضا أقل مستوى في أكثر من أربع سنوات. ونزل خام غرب تكساس الوسيط ستة بالمائة أمس.