ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 13716 حالة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 558.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "عدد الوفيات جراء هذا الفيروس ارتفع خلال 24 ساعة من 491 إلى 558"، فيما ارتفع عدد الإصابات من 11178 حالة إلى 13716، أي أنه تم تسجيل 2538 إصابة جديدة خلال يوم واحد، حسب وكالة "رويترز".

وتعتبر إسبانيا، التي أعلنت سلطاتها يوم 14 مارس حالة الطوارئ، البلد الثاني في أوروبا بعد إيطاليا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أمس الثلاثاء، أن مدريد ستخصص 200 مليار أورو لمواجهة التدعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما يعادل نحو 20 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

الإعلان عن 133 حالة في لبنان

أكدت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 133 بعد تسجيل 13 حالة جديدة أمس الثلاثاء.

وأشارت الوزارة، في التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، أنه "ابتداء من 21 فبراير وحتى تاريخ 18 مارس 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 133 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة".

ولفتت الوزارة أنه "سجلت حالة وفاة شخص في العقد التاسع من العمر كان في وضع صحي حرج ويعاني من أمراض مزمنة". وتتابع وزارة الصحة العامة أخذ العينات من جميع المشتبه في إصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس، كما تتابع التقصي الوبائي (مصدر العدوى) لبعض الحالات التي شخصت أخيرا.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.

وبدءا من اليوم ستغلق السلطات اللبنانية جميع المرافئ البحرية والبرية والجوية، لمدة 11 يوما، مع استثناء قوات بعثة الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية وطائرات الشحن، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

المغرب يكشف عن خمس حالات جديدة

كشفت وزارة الصحة المغربية في بيان رسمي لها، اليوم الأربعاء، عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وتم التأكد من الإصابات مخبريا في معهد "باستور-المغرب" والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية في المعهد الوطني للصحة في الرباط، بحسب ما ذكرت "وكالة المغرب العربي للأنباء".

وبذلك، تضيف الوزارة في بيانها: "يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض "كوفيد-"19 بالمغرب إلى 49 حالة إلى حدود صدور هذا البيان".

الكويت تعلن عن ارتفاع إجمالي حالات الشفاء

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل حمود الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 15.

وكتب حمود الصباح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "بحمد الله تم اليوم شفاء ثلاثة كويتيين من المصابين بفيروس كورونا امرأتين ورجل ليصل بذلك عدد الذين تم شفاؤهم إلى 15 حالة. حفظ الله الجميع من شرور الأمراض". و قال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند إن سبع حالات جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها في الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 130 حالة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية ‫"كونا".

روسيا :أول لقاح خلال 3 أشهر

كشفت رئيسة قسم علم الفيروسات بكلية البيولوجيا بجامعة موسكو، عن تطوير العلماء الروس مستحضرا من فسيفساء التبغ لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أولغا كاربوفا، أن العلماء ابتكروا تكنولوجيا لإنتاج جزيئات كروية تعتمد على فيروس فسيفساء التبغ غير الضار للإنسان. علاوة على ذلك، فإن سطح هذا الجسيم يمكن أن "يلتصق" بأي بروتين، بما في ذلك بروتين فيروس سارس COV-2، الذي تسبب في وباء COVID-19 .

وأضافت كاربوفا أن الجسيمات التي تم إنشاؤها هي مناعية وتسبب استجابة قوية في جسم الإنسان دون استخدام مواد إضافية تستخدم في تطوير لقاحات أخرى وخلصت للقول: "أخيرا، الجزيئات القائمة على فيروس فسيفساء التبغ قابلة للتحلل تماما، وبعد أداء وظيفتها، يتم التخلص منها من الجسم".

بدوره، أعلن عميد كلية البيولوجيا، بجامعة موسكو الحكومية، عضو الأكاديمية الروسية للعلوم، ميخائيل كيربيشنيكوف، أنه يمكن إنشاء نموذج أولي للقاح مضاد لفيروس كورونا COVID-19 في غضون 3 أشهر. وقال لصحيفة "إزفستيا" اليوم، إن التطوير السريع لمثل هذا اللقاح يتطلب مستوى كافيا من التمويل.

أوروبا: عزل تام في فرنسا بعد ايطاليا واسبانيا

بدأت مرحلة العزل التام حيث يسمح فقط بالتنقلات "لضرورية للغاية» لمدة 15 يوما على الأقل، اتخذت بلجيكا اجراء مماثلا اعتبارا من الاربعاء وحتى 5 افريل. في ألمانيا، دعي السكان الى "البقاء في المنازل" وإلغاء مشاريع العطل. في بريطانيا يتعين عليهم "تجنب أي "تواصل اجتماعي".

في اليونان اتخذت السلطات اجراءات عزل في مخيمات المهاجرين، وفرضت اثينا على غرار ايطاليا فترة عزل تستمر 14 يوما على كل المسافرين الواصلين الى أراضيها.

فيحين أغلقت اوكرانيا أماكنها العامة وعززت الدنمارك اجراءاتها عبر حظر تجمع أكثر من عشرة أشخاص وفرضت اغلاق متاجر باستثناء السوبرماركت والصيدليات. في موسكو، أغلقت المدارس إلى 21 مارس.

مراقبة الحدود

أعلنت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل ان الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي "وافقت جميعها على فرض منع دخول لمدة 30 يوما" الى دول الاتحاد "مع بعض الاستثناءات" الطفيفة.

كما أغلقت كندا حدودها أمام الأجانب باستثناء الأميركيين، وأغلقت تشيلي وكولومبيا حدودهما البرية والبحرية والجوية. وأغلقت تونس حدودها الجوية والبرية. كما منعت قبرص اعتبارا من السبت ولأسبوعين غالبية الرحلات القادمة من الخارج. وعلقت مالي اعتبارا من الاربعاء الرحلات التجارية القادمة من الدول التي تسجل إصابات.