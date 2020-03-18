اشترى الديوان الوطني للحبوب، أمس الثلاثاء، ما لا يقل عن 60 ألف طن من علف الشعير للتوريد من مناشئ خيارية وذلك في مناقصة كان الحجم الاسمي فيها 50 ألف طن، حسبما أوردته وكالة "رويترز" نقلا عن متعاملين أوربيين.

وتفيد التقديرات الأولية للمتعاملين أن سعر الشراء دار بين حوالي 194 و195 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن.

وأُغلقت المناقصة يوم الإثنين 16 مارس، وظلت العروض سارية حتى أمس الثلاثاء. وطلبت الجزائر شحن الشعير على دفعتين بين الأول والخامس عشر من أفريل وبين السادس عشر والثلاثين منه.