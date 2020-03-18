اتهم وزير التجارة كمال رزيق، في منشور على صفحته في "فايسبوك "أعقب كلمة الرئيس، تجارا للجملة والتجزئة بالتسبب في ندرة بعض المواد الاستهلاكية في الأسواق بالتزامن مع أزمة انتشار وباء كورونا العالمي في البلاد ، ووصفهم بـ"عديمي الضمائر والرحمة "وتوعدّهم بـ"الحرب"، وتابع الوزير يقول :" سوف تقوم وزارة التجارة بإذن الله بمحاربة هذه الفئة في مختلف الأسواق والمدن بدون أي كلل لتطهير عالم التجارة من هذه الفئة التي تستغل الظرف لامتصاص دماء إخوانها"، قبل أن يدعو "جميع مصالح ومؤسسات وهيئات التجارة"، إلى الشروع "ابتداء من الغد في حملة وطنية بدون هوادة ضد هذه الفئة عديمة الرحمة".