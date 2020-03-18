أعلنت مؤسستا "ميترو الجزائر" و "أر أ تي بي الجزائر" أمس الثلاثاء، عن اتخاذهما جملة من الإجراءات الوقائية قصد تجنب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19(

وجاء في بيان مشترك للمؤسستين، أنه "بغية تجنب انتشار كوفيد-19 اتخذت مؤسستا "ميترو الجزائر" و"أر أ تي بي الجزائر" العديد من الإجراءات لصالح العمال والمسافرين".

ويعتمد هذا الترتيب الوقائي على التوعية والوقاية عن طريق النشر على مستوى المحطات الـ 19 بالإضافة إلى رسائل صوتية وفيديوهات وقائية تذاع على مجمل خطوط ميترو الجزائر.

كما يتعلق الأمر كذلك بتوفير المحاليل الكحولية والكمامات لصالح عمال المحطات مع تعزيز تنظيف دورات المياه وأحواض الغسيل. علاوة على ذلك يتم تعقيم الفضاءات التي يتواجد بها المسافرون بما فيها السلالم وداخل القاطرات والمقابض اليدوية.

وفي هذا الصدد، تقوم منذ 12 ديسمبر المنصرم فرق بتعقيم هذه الأخيرة بشكل متواصل ومستقل عن عمليات التنظيف الكبيرة التي تجرى ليلا باستعمال المواد اللازمة التي تفرضها معايير منظمة الصحة العالمية، حسبما جاء في البيان.

وبخصوص تكييف عروض النقل، فأكد البيان، أنه تم وضع منذ 10 أيام برنامجا يعتمد على الرفع من عدد القاطرات من أجل ضمان المسافات بين المسافرين واجتناب الاكتظاظ والتلامس.

من جهة أخرى، دعت المؤسستان المسافرين إلى احترام قواعد الوقاية التي أوصت بها وزارة الصحة مع تقليص التحركات إلى أقصى حد ممكن.