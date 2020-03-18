سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الأربعاء، حالة وفاة جديدة و 12 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وحالة الوفاة تتعلق بكهل يبلغ من العمر 62 سنة بالبليدة

وبهذا يرتفع عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 72 حالة منها 6 وفيات

وأضاف بيان الوزارة، أن 4 حالات موجودة بولاية الجزائر العاصمة، 4 حالات بولاية البليدة، حالة واحدة بولاية بجاية، حالة واحدة بولاية سكيكدة، حالة واحدة بولاية تيزي وزو وحالة واحدة بولاية المدية

والتحقيق الوبائي مازال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا باتصال مع المصابين.