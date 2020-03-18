قررت خلية الأزمة المشكلة على مستوى ولاية وهران، لمواجهة وباء كورونا المستجد، أمس على الساعة الحادية عشر ليلا، عزل المسافرين القادمين من ميناء مارسيليا الفرنسي، والذين من المنتظر أن يصلوا إلى ميناء وهران على الساعة الثالثة من زوال اليوم الأربعاء.

وبررت خلية الأزمة هذا القرار، كما ذكر مصدر مؤكد لـ"الخبر" بكون أغلبية حالات الإصابة بهذا الوباء مصدرها من الخارج وبالتحديد من المسافرين القادمين من أوربا وفرنسا على وجه الخصوص. كما قررت ذات الخلية، تشكيل لجنة متكونة من طواقم طبية وكذلك أمنية، بالإضافة إلى تسخير وسائل التشخيص ووسائل النقل، تتكفل بعملية استقبال المسافرين الذين يبلغ عددهم 600 ، أقلعت بهم باخرة "الجزائر 2 " التابعة للشركة العمومية للنقل البحري للمسافرين، مساء أمس من ميناء مارسيليا الفرنسي.

كما تقرر نقل هؤلاء المسافرين مباشرة من ميناء وهران إلى مركب الأندلسيات بدائرة عين الترك، حيث يخضعون هناك للحجر والتشخيص المدقق. وتقرر أيضا إبقاء 300 سيارة ومركبة على متن باخرة "الجزائر 2 " وإخراجها إلى عرض البحر للقيام بعملية تطهير شاملة للباخرة ومحتوياتها. وأفادت ذات المصادر لـ"الخبر" أن "هذا الإجراء احتياطي، وأنه لم ترد معلومات للسلطات الملحية لوهران بوجود حالات مرضية مؤكدة بين المسافرين على متن هذه الباخرة".