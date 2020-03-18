داهمت، صباح اليوم الاربعاء، فرقة مشتركة من عناصر الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية المدية وعناصر الرقابة للمديرية الولائية للتجارة محلات تجارية ومستودعات على مستوى الطريق الوطني رقم 18 بحي تالاعيش، أين تمكنت من توقيف تاجرين وحجز 15 طنا من دقيق القمح اللين، وخمسة أطنان من عجائن الكسكس مصدرهما مطحنة ومعمل من ولايتي غليزان وسيدي بلعباس. وثبت بعد التحريات الأولية أن الكمية المحجوزة كانت موجهة للمضاربة، باستغلال حالة الارتباك التي فرضتها ظروف وإجراءات الوقاية من داء كورونا.

كما مكنت ذات التحريات، من اكتشاف معمل سري بجوار الذي تم ضبط الكمية المحجورة به، لتحضير أغذية الأنعام دون رخصة . وينتظر تقديم التاجرين الموقوفين أمام نيابة محكمة المدية لاحقا.