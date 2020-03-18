قررت السلطات فرض الحجر الصحي لكل الوافدين من الخارج عبر الرحلات البحرية والجوية، عبر تخصيص فنادق ومركبات سياحية واقامات جامعية لهذا الغرض.

في انتظار الإعلان الرسمي، يظهر أن القرار شرع في تطبيقه عبر حجر 600 مسافر قادمين عبر رحلة بحرية من مرسيليا إلى وهران. وتأكد الأمر أيضا عبر بيان مجمع السياحة والفندقة والحمامات، الذي أفاد أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة والولاة تم وضع تحت تصرف السلطات عدة فنادق ومركبات سياحية، منها مركب الأندلسيات بوهران، فندق متاريس بتيبازة، فندق مزفران بالعاصمة، وأيضا فنق الرياض بنفس الولاية.

وحسب ما أشار إليه البيان فإنه سيتم استقبال كل الجزائريين العائدين من الخارج، وأكيد أن الأجانب معنيين أيضا.