أعلنت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، أن من بين المصابين بفيروس كورونا يوجد صيدليين اثنين من ولاية البليدة.

وأوضحت النقابة في بيان لها، أن الأمر يتعلق بزوجين صيدليين يبلغان من العمر 42 و34 عاما، يمتهن كل منهما الصيدلة في محلّ مستقلّ عن الآخر. ونفت نقابة الصيادلة التهم الموجهة للصيادلة بخصوص رفع أسعار المواد الطبية الوقائية، لتلفت إلى أن الصيادلة من أكثر المهنيين عرضة للإصابة بعدوى كورونا نظرا للاتصال المباشر مع حاملي الفيروس، منوهة إلى أن كل الصيدليات قد تجندت بالرغم من كل المخاطر المحدقة بأفرادها، من أجل توفير الأدوية، المعدات الوقائية، وكذا النصائح والارشادات الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف. وفي ختام بيانها، دعت النقابة جميع الصيادلة إلى اتخاذ كافة إجراءات الوقاية لحماية أنفسهم من انتقال العدوى إليهم.