استبعد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدور، اليوم الأربعاء، فكرة الإعلان عن موسم ابيض بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، مفندا، في نفس الوقت، وجود أي فكرة مطروحة حول هذا الأمر حتى ولو تأجل استئناف البطولة إلى ما بعد 5 أفريل القادم.

وأوضح المسؤول الأول عن الرابطة لوكالة الأنباء الجزائرية: "فيما يتعلق بالإعلان عن موسم أبيض، فلم نصل إلى ذلك بعد، لأنه من غير المنطقي الحديث عن ذلك، حيث لا يمكننا التنبؤ بأي شيء في المستقبل. أتأسف للكلام الذي يطلقه بعض رؤساء الأندية حول الوضع الراهن. الفرق التي تتنافس على اللقب تريد مواصلة المنافسة، في حين هناك فرق أخرى مهددة بالنزول تطالب بموسم أبيض ! الرابطة ليست مؤهلة الآن للإعلان عن قرار إلغاء البطولة من عدمه".

ومعلوم أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالجزائر ليرتفع العدد إلى 6 وفيات من ضمن 72 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وذلك حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، التي أعلنت عنها اليوم الأربعاء.

وبسبب الوضع الصحي الحالي الذي تمر به الجزائر، قررت وزارة الشباب والرياضة تأجيل جميع المنافسات الرياضية من بطولات وكؤوس، في كل الاختصاصات مع غلق جميع المنشآت الرياضية والشبانية والترفيهية، إلى غاية 5 أفريل المقبل.

وأضاف مدور: "فكرنا في رزنامة جديدة، سيما اللقاءات المتأخرة للرابطتين الأولى والثانية، إضافة إلى مباريات إياب الدور ربع النهائي من كأس الجزائر. ومن الممكن جدا إجراء المباريات دون جمهور. بالمقابل, لم يتم اتخاذ أي قرار في حال ما إذا تأجلت المنافسة إلى ما بعد 5 أفريل المقبل، فنحن نعمل حسب الظروف الحالية. وفي حال ما تم استئناف البطولة في التاريخ المحدد من قبل الوزارة الوصية، فإن نهاية المنافسة قد تتأخر إلى غاية جوان المقبل".

ودعا رئيس الرابطة عائلة كرة القدم الجزائرية "لإثبات روح المسؤولية واليقظة أمام هذا الوباء الذي يضرب الجزائر. الوقاية هي سلاحنا الوحيد لمواجهة الفيروس. فيما يخص اللاعبين, يتوجب عليهم إتباع برنامجهم التدريبي الفردي المسطر من قبل طواقمهم الفنية للحفاظ على اللياقة. أتمنى أن يختفي هذا الوباء من الجزائر ومن العالم في أسرع وقت ممكن".