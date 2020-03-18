أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، شخصين مشتبه فيهما في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة مع محاولة سرقة مركبة في حالة توقّف، حسبما أعلنت اليوم خلية الاتصال لأمن ولاية الجزائر في بيان لها.

و جاء في البيان: "قضية الحال سجّلتها مصالح الأمن الحضري الأول بأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة، حيث تقديّم مواطن لغرض ترسيم شكوى، مفادها تعرّض مسكنه للسرقة، حيث قام الفاعلون بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره (40) مليون سنتيم، هاتفين (02) نقّالين، سلسلتين (02) من المعدن الاصفر، جواز سفر، مفتاحي (02) تشغيل سيارتين، آلة تحكّم خاصة بمرآب سيارات، مع محاولة سرقة سيارة في حالة توقّف. في بداية التحرّيات توصّل عناصر الفرقة الجنائية بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية، من تحديد هويّة أحد المشتبه فيهم اين تمّ توقيفه، ليتم بعد ذلك توقيف شريك المشتبه فيه الموقوف مع اعتراف كل منهما بالجرم المنسوب إليهما.

تمّ خلال هذه العملية استرجاع قبّعة على شكل قناع استعملت أثناء ارتكاب الجريمة، آلة تحكّم عن بعد في فتح وغلق باب مرآب السيارات الخاص بالضحيّة وكذا مبلغ مالي قدره (12000) دينار".

و ختم البيان "المشتبه فيهم وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في حقّهم، عُرضوا أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بإيداعهم الحبس المؤقت".