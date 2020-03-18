أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الأربعاء، عن تقليص عدد من رحلات قطارات الخطوط الكبرى ابتداءا من 20 مارس الجاري إلى إشعار آخر، في إطار التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وستخص هذه الإجراءات الخطوط التالية:

الجزائر –ذهاب- وهران –عودة- 10 سا 10 سا

الجزائر –ذهاب- بجاية –عودة- 07 سا 15 سا

10سا00 ذهاب 10سا00 الإياب الجزائر - وهران

15سا00 الذهاب 07سا00 الإياب الجزائر - بجاية

وأيضا الرحلات الليلية الرابطة بين: (الجزائر - تقرت / الجزائر - عنابة). (وهران - بشار). (الجزائر - تبسة ابتداءا من 21 مارس 2020).