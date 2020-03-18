قدمت إدارة وفاق سطيف طعنا ضد العقوبات المسلطة من طرف الرابطة المحترفة لكرة القدم على الفريق بسبب أحداث لقاء ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الجزائر الذي جمعه بأهلي برج بوعريريج.

وجاء في منشور على صفحة الفريق في الفايسبوك "قامت إدارة الوفاق عن طريق محامي النادي نبيل بن نية، باتخاذ كل التدابير اللازمة لإعداد الطعن الخاص بالعقوبات المسلطة على فريقنا من قبل لجنة الانضباط على خلفية أحداث مباراة الكأس أمام أهلي البرج، حيث تم إرسال الطعن عن طريق البريد الإلكتروني".

وتابع المنشور "كما تنقل أحد أعضاء إدارة النادي إلى العاصمة وقام بوضع الطعن على مستوى لجنة الطعون من أجل تفادي اي تلاعبات، كما تؤكد إدارة النادي على أنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق النادي وتوظف كل الطرق القانونية لرفع العقوبات والذهاب بعيدا في القضية مهما كلفها من ثمن، وفي الأخير تشير إدارة النادي على أنها تقوم بعملها على أكمل وجه وما يقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة".