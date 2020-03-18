تم اليوم الأربعاء إغلاق أربعة أسواق أسبوعية تقع بولاية وهران، حسب ما علم اليوم الأربعاء لدى المديرية المحلية للتجارة.

ويتعلق الأمر بالأسواق الأسبوعية لقديل وبن فريحة ومسرغين وبوتليليس حيث تقرر غلقها كإجراء وقائي بعد التدابير المتخذة بالتنسيق مع سلطات الجماعات المحلية المعنية في إطار مكافحة انتشار محتمل لفيروس كورونا، وفقا لما أفاد به، المدير الولائي للتجارة، أحمد بلعربي. وأضاف المسؤول أن هذا الإجراء سيمس الأسواق الأسبوعية الأخرى.

كما تم مؤخرا إغلاق أيضا سوق الماشية وسوق بيع السيارات ببلدية الكرمة (دائرة السانيا)، مثلما أشير إليه.

واستبعد بلعربي "في الوقت الحاضر" فكرة إغلاق السوق الشعبي لحي "المدينة الجديدة"، الذي يستقطب عددا كبيرا من الزبائن، مشيرا إلى أن بعض التجار بادروا إلى إغلاق محلاتهم لتجنب أي تهديد محتمل بالإصابة بالفيروس.

وتحصي مديرية التجارة لولاية وهران 103 أسواق جوارية للتجزئة بين مغطاة وغير مغطاة وأكثر من 6 أسواق أسبوعية، كما أشير إليه.