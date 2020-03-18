أصدر والي المدية عباس بدوي مساء اليوم الأربعاء قرارا بإنهاء مهام منتخبين بلديين ،أحدهما عضو منتم لمجلس بلدية بئر بن عابد ،والثاني نائب لرئيس مجلس بلدية الحوضين أقصى شرقي المدية.

وحسب بيان لخلية إعلام ديوان الوالي،فإن قرار التوقيف جاء تبعا لإدانتهما بحكمين قضائيين نهائيين صادرين عن مجلس قضاء المدية ، بتهمة سوء استغلال الوظيفة بالنسبة للأول والثاني يتعلق بجنحة الضرب والجرح العمديين،حسبما أبلغت به في حقهما النيابة العامة لذات المجلس.