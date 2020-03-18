سجّلت مديرية الصحة لولاية الوادي مساء اليوم الأربعاء حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، حسب ما صرّح به مدير الصحة بالولاية.

وأوضح مدير الصحة لولاية الوادي الدكتور عبد القادر لعويني، أن الحالة تعود لأول أمس الإثنين، حيث توفي رجل تبين اليوم من نتائج التحليل التي أجريت على مستوى معهد باستور، أنه كان مصابا فالفيروس.

وأوضح الدكتور لعويني أن مصالحه استقبلت 3 حالات لحد الآن منها اثنتين مؤكدتين تعودان للضحية وشقيقته، المتواجدة حاليا في الحجر الطبي في حالة حرجة.

يجدر الذكر أن الحالتين الاثنتين قد أصيبتا بالوباء بعد عودتهما من مناسبة اجتماعية أقيمت بالبليدة، أين احتك الرجل وشقيقته بحالة سابقة حاملة للفيروس.

وبهذا يرتفع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في الجزائر إلى 7 وفيات.