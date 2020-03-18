دعت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إفريقيا، إلى "الاستفاقة" لمواجهة الخطر المتمثل بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن القارة يفترض أن تستعد "للأسوأ".

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي عبر الأنترنت: "النصيحة الأفضل التي يمكن تقديمها لإفريقيا هي الاستعداد للأسوأ والاستعداد منذ الآن".

وفي تطور آخر حثّ المدير الإقليمي للمنظمة في دول شرق المتوسط، أحمد المنظري، الأربعاء، حكومات المنطقة على تأمين معلومات كافية عن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال في مؤتمر صحفي عقده مكتب المنظمة في القاهرة عبر الأنترنت "للأسف (..) لن نتمكن من المكافحة إذا لم يكن لدينا المعلومات الكافية".

وأضاف "نحتاج إلى التزام عاجل وقوي من الحكومات لمكافحة هذه الجائحة.. لقد حان الآن وقت العمل".