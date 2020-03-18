أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الاربعاء، التكفل بإعادة المسافرين الجزائريين العالقين في المطارات الأجنبية، بعد قرار غلق المطارات والموانئ الجزائرية مساء أمس، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.



وأوضح ذات المصدر أن "خلية وطنية تضم الدوائر الوزارية المعنية، تعكف الآن، تحت إشراف الوزير الأول، على دراسة الطريقة الأسرع و الأنجع لنقل هؤلاء العائدين المدعوين إلى الصبر والهدوء وتفهم الظروف التي فرضها انتشار الوباء، وسوف يتم توجيههم مباشرة لأماكن مخصصة للحجر الصحي، حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين.