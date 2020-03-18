أفشلت مصالح أمن دائرة سدراتة بولاية سوق أهراس، اليوم، محاولة تسويق نحو 1000 قنطار من مادتي السميد والفرينة منتهتي الصلاحية، عبر ملئها في أكياس جديدة ويعاد خياطتها بآلات خاصة، بحسب ما ذكرت ل "الخبر" مصادر مسؤولة متطابقة.

وأكدت المصادر أن مصالح الأمن ضبطت هذه الكميات في حي التجزئة رقم اربعة بالقرب من حي عثماني القديم.



وبحسب المصدر ذاته، فإن التاجر مرتكب الجريمة "معروف جدا" "ر.ص" وهو تاجر جملة للمواد الغذائية، مضيفا ان الشرطة أطاحت بالكميات وهي موجهة للتسويق بالشاحنات.

وأفاد مقربون من المتهم ل "الخبر" ان الصور المنشورة للشاحنات وهي تغادر الحي محملة بأكياس السميد والفرينة الفاسدتين صحيحة وغير مفبركة.



ويخضع المعني حاليا للاستجواب الأمني بمركز الشرطة، تمهيد لتقديمه امام الجهات القضائية.

ولقد ساهم في كشف هذه الممارسات أعوان التجارة بالمفتشية الاقليمية لدائرة سدراتة بولاية سوق أهراس ، بالتنسيق مع مصالح الشرطة، بحسب مصادر محلية.

وخلفت الوقائع حالة صدمة وسط المواطنين، الذين تفاجؤوا لإقدام المعني على هذا السلوك الخطير في ظرف صحي حساس، بالرغم من أنه غير مسبوق وصاحب سمعة حسنة، بحسب شهادات المواطنين.