قررت وزيرة التكوين المهني، بن فريحة هيام، في إرسالية إلى المديرين الولائيين لقطاعها، “اقتصار أداء المداومة على المسؤولين والموظفين والعمال القاطنين في المعاهد والمراكز والملحقات التابعة لمؤسسات التكوين المهني”. وتركت تعليمة الوزيرة المجال مفتوحا أمام “إمكانية استدعاء أي موظف أو عامل في حالة الضرورة القصوى”. وتعتبر وزارة التكوين المهني أول وزارة تلجأ إلى هذا القرار تبعا للتطورات الخاصة بانتشار فيروس كورونا في العديد من ولايات الوطن، بغية الحد من التنقلات. ودخل القرار حيز التنفيذ بدءا من أمس الأربعاء 18 مارس ويستمر إلى غاية 5 أفريل 2020.