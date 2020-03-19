أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم بلغ أكثر من 200 ألف حالة فيما أودى بحياة أكثر من 8 آلاف شخص. وأوضح تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مدير عام المنظمة في تصريح له اليوم " أنّ أكثر من 80 بالمائة من الإصابات سجّلت في أوروبا وغرب المحيط الهادئ". واعتبر غيبرييسوس، أن فيروس كورونا (كوفيد-19) "عدو للبشرية" ويمثّل تهديدا غير مسبوق لكنه يعد "فرصة لكي نحتشد ضدّ عدو مشترك". وأشار إلى أنّ المنظمة "تتباحث كل يوم مع وزراء صحة ورؤساء دول ومع العاملين في مجال الرعاية الصحية (...) من أجل مساعدتهم على الاستعداد وتحديد الأولويات بما يتناسب ووضعهم الخاص". ودعت المنظمة إفريقيا إلى "الاستفاقة" لمواجهة الخطر المتمثل بفيروس كورونا (كوفيد-19)، مشيرة إلى أن القارة يفترض أن تستعد "للأسوأ". وصنفت منظمة الصحة العالمية ( كوفيد-19 ) على أنّه "جائحة" في 11 مارس الجاري، ما دفع بالعديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات استثنائية.

50 شخصا في إيران يصابون بكورونا كل ساعة ووفاة واحذة كل10 دقائق

كشفت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس أن 50 شخصا في إيران يصابون بفيروس كورونا كل ساعة، ويتوفى شخص واحد كل 10 دقائق.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة، الإيرانيين إلى أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار، وحثهم على "اتخاذ القرار بوعي بشأن السفر والتنقل والزيارات في عيد النوروز".

وأعلنت إيران، أمس الأربعاء، تسجيل 147 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا في العالم إلى جانب الصين وإيطاليا وإسبانيا.

لأول مرة منذ تفشيه .. الصين تعلن عدم تسجيل أية إصابة محليا بفيروس "كورونا"

أعلنت السلطات الصينية، عدم تسجيل أية إصابة محليا بفيروس "كورونا" المستجد، يوم الأربعاء، لأول مرة منذ تفشي الفيروس محليا وعالميا. ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الخميس، "البر الرئيسي الصيني سجل صفرا من حيث الإصابات المحلية بفيروس كورونا كوفيد 19". وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهان غيبريسوس، عن بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19" . وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي عقد في جنيف الأربعاء: "بدأت أول اختبارات اللقاح ضد كوفيد-19(كورونا)، بعد 60 يوما فقط من إطلاق التسلسل الجيني للفيروس، وهذا إنجاز عظيم، ونوصي الباحثين في جميع أنحاء العالم القيام بتقييم العقاقير التجريبية بشكل منهجي".

أمريكا.... تسجيل أكثر من 9 آلاف حالة إصابة

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم تأكيد أكثر من 9 آلاف حالة من الإصابات بفيروس "كورونا"، وفقا لتقرير أجرته جامعة جونز هوبكنز، مستشهدة بحساباتها الخاصة للإحصاءات الفدرالية والمحلية. وبحسب جامعة هوبكنز، تم تأكيد 9345 حالة إصابة بالفيروس، توفي منهم 150 شخصا. وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "حادثة جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 205 آلاف حالة في أكثر من 157 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من ثمانية آلاف .

لندن تغلق 40 محطة مترو أنفاق بدء من اليوم

ذكرت قناة"العربية" أن "لندن ستغلق 40 محطة مترو بدءا من اليوم". وبلغ عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، أكثر من 219 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 8953 حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 82 ألف شخص.

سلطات الكويت تعلن شفاء 3 مصابين ليرتفع عدد المتعافين إلى 18 حالة

أعلنت السطات الكويتية شفاء 3 مصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 18 حالة. وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت يوم أمس عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 142 وشفاء 3 حالات جديدة وأكدت أن الـ127 حالة المتبقية تتلقى العلاج في مستشفيات الدولة.

وكانت الكويت أعلنت الثلاثاء عن إصابة 7 حالات بالفيروس، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة عبد الله السند إن الحالات السبع الجديدة المسجلة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهم جميعا مواطنون كويتيون.