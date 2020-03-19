عقد المكتب التنفيدي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اجتماعا مهما مساء أمس الأربعاء، عبر محادثة جماعية لمعالجة الظروف الاستثنائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد. وقرر المجتمعون بالإجماع ما يلي:

إدراج التواريخ الجديدة لبطولتي كوبا أمريكا وكأس الأمم الأوروبية (11 جوان إلى 11 جويلية 2021) في أجندة المباريات الدولية والبت في مرحلة لاحقة بشأن موعد جدولة بطولة كأس العالم للأندية، التي كان من المقرر إقامتها خلال شهري جوان وجويلية 2021. - إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين "الفيفا" والاتحادات القارية، ومراقبة تطور الوضع، والعمل جنبا إلى جنب والاتفاق على نهج منسق لمعالجة عواقب هذا الوباء:

والأجندة هي: الحرص على إيجاد حلول شاملة مناسبة للمسابقات على جميع المستويات، مع مراعاة احتياجات جميع الجهات الفاعلة مع وضع صحة جميع المشاركين على رأس الأولويات دائما.

انتقالات اللاعبين: تقييم الحاجة إلى تعديلات أو إعفاءات مؤقتة فيما يتعلق بلوائح "الفيفا" بشأن وضع وانتقال اللاعبين لحماية العقود لكل من اللاعبين والأندية وتعديل فترات تسجيل اللاعبين.

إمكانية إنشاء صندوق دعم: تقييم الأثر الاقتصادي الذي تواجهه مختلف الجهات الفاعلة في كرة القدم في كل قارة لتحليل ما إذا كانت هناك حاجة إلى إحداث صندوق دعم على المستوى العالمي وكيف يجب في هذه الحالة تحديد آليات دعم ملموسة.

التبرع بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لصندوق الاستجابة الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لمكافحة تفشي "COVID-19" والعمل مع منظمة الصحة العالمية لضمان استخدام هذه الأموال لدعم جهود التصدي لهذا الفيروس في جميع مناطق العالم.