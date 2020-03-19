شرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، اليوم الخميس، في أولى عمليات تموين السوق بكميات كبيرة من البطاطا المخزنة لضبط الأسعار الملتهبة.

وسيشهد بيع المنتوج مباشرة للمستهلكين عبر نقاط بيع موزعة على ثماني ولايات عبر الوطن وهي: الجزائر العاصمة، عين الدفلى، بومرداس، البويرة، الطارف، سكيكدة، تيزي وزو والبليدة. من جهته، خصص الديوان عشر نقاط بيع بالعاصمة موزعة على بلديات بوشاوي،حسين داي، باب الوادي، السعيد حمدين، الشراڨة، الدارالبيضاء وعين البنيان

وجاء هذا الإجراء لمواجهة وكسر الأسعار التي شهدت ارتفاعا كبيرا لهذه المادة الواسعة الاستهلاك في الأسواق خلال اليومين الأخيرين.