أفادت مؤسسة "اتصالات الجزائر"، اليوم الخميس، بأنه و "لضمان سلامتهم من تفشي فيروس كورونا"، بإمكان زبائنها الاستفادة من مزايا على عرضي (Idoom Internet) و( Idoom Fixe) عن كل عملية تسديد عبر الأنترنت.

وأوضحت "اتصالات الجزائر" في بيان لها، أن هذه المزايا الجديدة التي يستفيد منها زبائنها، تعد سارية المفعول ابتداء من اليوم و لمدة ثلاثين يوما، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي "حرصا منها على ضمان راحتهم وسلامتهم" في ظل انتشار وباء كورونا.

فبالنسبة للمزايا التي يوفرها عرض (Idoom Fixe)، يستفيد الزبون، علاوة على مكالمات غير محدودة نحو الهاتف المحلي ومزايا أخرى، من ثلاثين دقيقة رصيد مكالمات نحو الهاتف المحمول الوطني.

أما فيما يتعلق بمزايا (Idoom Internet)، فتتمثل في استفادة قد تصل إلى ستة أيام من أنترنت إضافية عن كل عملية تعبئة في إطار تشكيلة عروض (Idoom ADSL) و(Idoom Fibre) و إلى غاية 10 جيغا إضافية عن كل عملية تعبئة في إطار عروض (Idoom 4GLTE)، تضيف المؤسسة.

كما تذكر "اتصالات الجزائر" بأن خدمة الدفع الإلكتروني لديها متوفرة عبر فضاء الزبون: https://ec.algerietelecom.dz

وبأن عمليات الدفع تتم مباشرة و فورا باستعمال بطاقة "الذهبية" أو البطاقة البنكية "CIB".وبإطلاقها لهذه المبادرة، "تتطلع اتصالات الجزائر إلى تحسين وتعزيز خبرة الزبون مع مشتركيها وتؤكد مرة أخرى أنها تحت خدمة زبائنها وأنها تسعى دائما إلى الاستجابة لتطلعاتهم كما تحرص على ضمان سلامتهم، لاسيما في ظل انتشار الوباء العالمي لفيروس كورونا"، تؤكد المؤسسة.

و لمزيد من المعلومات، تدعو "اتصالات الجزائر" إلى الاتصال بمصلحة الزبائن بتشكيل الرقم 12 أو الدخول إلى الموقع الإلكتروني: www.algerietelecom.dz.