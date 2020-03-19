أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الخميس، أن نجاح العلماء الروسي في التعرف على جينوم فيروس كورونا بالكامل، سيساعد في ابتكار لقاح ودواء للفيروس.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "نجح علماء معهد أ.أ. سمورودينتسوف للأبحاث العلمية بالتعرف على متوالية جينوم فيروس سارس- كوف-2 بالكامل عن طريق مريض بفيروس كورونا المستجد". وتابع البيان: "فيروس كورونا جديد بالنسبة لنا، لذلك، من المهم تحديد طريق انتشاره ودخوله إلى البلاد وطريقة تغيره. هذه المعلومة ستساعد في ابتكار لقاح ودواء مضاد للفيروس لعلاج كورونا".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس ، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.