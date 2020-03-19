كشف مدير الصحة محمد الناصر دعماش، صبيحة اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ولاية عنابة، إلى 5 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا .

وتتعلق الحالات الجديدة المؤكدة حسب مدير الصحة لفردين اثنين من عائلة الطبيب المصاب و المتواجد منذ ثلاثة أيام تحت المراقبة والحجر الصحي بالمستشفى و تتمثل الحالتين الجديدتين في زوجة الطبيب الجراح في أمراض جراحة القلب والأوعية ووالدته اللتين احتك بها. الطبيب المصاب عند عودته من، مهمة العمل بالعاصمة الفرنسية باريس بتاريخ 11 مارس الجاري.

أما الحالتين الأخريين اللتين تخضع حاليا للحجر الصحي بالمستشفى ضربان للأمراض المعدية ، فهما مغتربان من نفس العائلة قدمًا إلى عنابة من فرنسا منذ فترة قصيرة، وظهرت عليهما أعراض المرض بعد فترة قصيرة.

وأضاف مدير الصحة في تصريح لـ "الخبر"، أنه يجري العمل حاليا مع مختلف المصالح الطبية و الأمنية لتحديد مسار الوباء للحالات الجديدة والأشخاص الذين احتكوا معهم منذ فترة قدومهم إلى الجزائر،كما أوضح مدير الصحة، أن مصالحه بمعية مختلف الأجهزة التابعة للولاية ، قامت ليلة أول أمس، في حدود الواحد ليلا،للتكفل بـ 160 شخص من الجزائريين القادمين من تونس عبر المعبر الحدودي أم الطبول ، ووضعهم جميعا تحت الحجر الصحي ، بمركزين صحيين تم تخصيصهما لهؤلاء المواطنين بمركز التسلية و الراحة بطاباكوب ومركز تدريب و تحضير النخب بمنطقة سيرايدي. والذين تم إخضاعهم جميعًا للتحاليل الدم المخبرية اللازمة .