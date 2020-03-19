سجلت، اليوم الخميس، مصالح مستشفى الإخوة قرمش بسكيكدة، حالة خامسة مؤكدة بفيروس كورونا. وحسب مصادر طبية، فإن الأمر يتعلق بصاحب السيارة الذي قام بنقل الشقيقيتن المصابتين بالفيروس من مطار عنابة إلى أحد الحمامات المعدنية بولاية ڨالمة، المعني وضع تحت الحجر الصحي بمستشفى الإخوة قرمش وأخذت عينة من دمه للتحاليل بمعهد باستور حيث أكدت صباح اليوم إصابته بفيروس كورونا وهي الحالة الخامسة بسكيكدة مند ظهور هذا الوباء.

من جهة أخرى، أكدت مصادر طبية لـ "الخبر": أن المصابين الأربعة خارج إصابة تمالوس هم أقارب حيث تتواجد شقيقتين وابن واحدة منهما والرابع من أقاربهم، وتضيف مصادرنا أنه قد شكلت لجنة للبحث عن الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع صاحب الحالة الخامسة الذي تنقل إلى منطقة أولاد عطية بمرتفع المصيف القلي في غربي ولاية سكيكدة، وهذا من أجل فحصهم ووضعهم تحت الحجر الصحي . ومن خلال الإصابات الأربع المسجلة على مستوى بلدية أولاد عطية، أصبحت هذه المنطقة البؤرة الرئيسية لفيروس كورونا، حيث لم تسجل حالات أخرى مؤكدة بمختلف بلديات الولاية إلا ببلديتي تمالوس وأولاد عطية التي تعيش حالة استنفار خوفا من انتشار الفيروس في أوساط المواطنين .