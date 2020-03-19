جدد المجلس الوطني لنقابة الصيادلة دعوته لكافة الصيادلة الناشطين على المستوى الوطني إلى التسيير "العقلاني" للمخزون الذي يزداد عليه الطلب دون إحداث وضعيات "نفاد" و هذا بعد ظهور فيروس كورونا في الجزائر.

و جاء في بيان التنظيم النقابي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الخمبس، إن "المجلس الوطني لنقابة الصيادلة يتابع باهتمام تطور الوضع الصحي في بلادنا و كذا الوضعية التي يواجهها الصيادلة، لاسيما فيما يتعلق بالتسيير أمام وباء كوفيد-19" في هذا الإطار، أوصى المجلس "بالبيع العقلاني للمواد التي يكثر عليها الطلب في هذا الظرف قصد تلبية طلب أكبر عدد ممكن من المواطنين و ضمان تسيير أنجع للمخزونات".

وبعد أن أشار إلى تسجيل "نقص في وسائل الوقاية (أقنعة، نظارات، قفازات) إضافة إلى نفاد مواد التطهير"، أوضح المجلس إن الصيادلة مدعوون أيضا إلى "اتخاذ بعض تدابير الحماية على مستوى الصيدليات، حسب قدرات الاستيعاب وهذا بهدف ضمان تسيير أفضل لإقبال المواطنين".

ويتعلق الأمر، حسب المصدر نفسه، بـ "توفير أماكن لتقليص الاتصال المباشر مع المرضى من جهة، و بين المرضى أنفسهم من جهة أخرى".

من جهة أخرى، أشاد المجلس الوطني لنقابة الصيادلة بـ "الجاهزية والجهود المبذولة من طرف مهنيي الصحة" في معاملتهم مع المواطنين الذين يتعين توجيههم و طمأنتهم في مثل هذه الأوضاع".

كما أطلع المجلس كافة الصيادلة بأنه وجه "نداء" للسلطات من اجل توفير حصة من منتجات الوقاية الأساسية لهم كونهم "المعرضين الأوائل " مما سيسمح لهم بـ"ضمان" أداء مهمتهم.