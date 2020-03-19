أكد وزير التجارة كمال رزيق اليوم الخميس، أن ماهو متوفر من السلع والمواد الغذائية في المخازن يكفي لأشهر ناهيك عن ما تم إنتاجه واستيراده، ويكفي حتى الثلاثي الأول من السنة القادمة".

وقال وزير التجارة للإذاعة الجزائرية، بأن "حرب الإشاعة التي بثت الهلع والخوف في أوساط المواطنين وغيرت سلوكهم الشرائي، الأمر الذي أنعش تجارة المضاربين أشباه التجار ومصاصي دماء المواطنين الذين استثمروا في هذا الوضع وتلاعبوا بالأسعار".

وأوضح رزيق بأنه يتوجب على المواطن التفريق بين الأسعار المدعمة والأسعار الحرة، و"كانت الأسعار المدعمة تعرف فوضى عارمة و قد شرعت الوزارة منذ أسابيع في تنظيمها وبدأت تأتي أكلها"، أما الأسعار الأخرى فهي محررة وتخضع لقانون السوق.

وأكد الوزير بأن "ممارسات بعض أشباه التجار لا تعني البتة خروجهم عن سيطرة قوانين الجمهورية، ولا ضعفا من السلطات بل نحن نريد أن تكون علاقة وزارة التجارة بالتجار،علاقة الأخ بأخيه وتكامل وليست تضادا" معبرا عن من يريد غير ذلك بالقول: "ولمن أراد أن يرى جبروت الدولة فله ذلك".

وأضاف يقول إنه و"في الوقت الذي كان يفترض أن نكون صفا واحدا في هذه المحنة التي أصابت الجزائر والعالم، تجد الانتهازيين من التجار يسعون للثراء على عاتق المواطن البسيط، وهؤلاء لن نرحمهم، سواء كانوا تجار جملة أو تجزئة، ومصالح وزارة التجارة بالتنسيق مع كل القطاعات ومصالح الأمن تعمل في هذا الصدد".