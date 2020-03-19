أكدت مديرية الصحة والسكان لولاية تيسمسيلت، منتصف نهار اليوم الخميس، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأوضح المكلف بالإعلام لذات المديرية لـ"الخبر"، أن تحاليل العينات للحالة التي تم وضعها تحت الحجر الصحي بمستشفى تيسمسيلت الثلاثاء الماضي ظهرت إيجابية، ويتعلق الأمر حسب محدثنا بمواطن يقطن ببلدية تيسمسيلت كان قد عاد إلى أرض الوطن في منتصف الشهر الجاري بعد زيارته لدولتي فرنسا وألمانيا لمدة أسبوعين تقريبا.

هذا وباشرت المصالح الطبية، حسب ذات المصدر، في سلسلة من الكشوفات الصحية على الأفراد الذين كانوا قد احتكوا أو كانوا لهم اتصال مباشر بالمصاب.