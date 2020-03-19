توفي قبيل منتصف نهار اليوم الخميس، أول مصاب بوباء الـ "كورونا" في المدية بمستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية.

وأكد مصدر من المديرية الولائية للصحة والسكان في خبر رسمي، أن الضحية البالغ من العمر 47 سنة والذي كان يعاني من مرض صدري مزمن، تم وضعه تحت الحجر الصحي بذات المستشفى منذ مساء الإثنين الفارط، وقد لفظ أنفاسه على إثر نوبة قلبية بقي على إثرها تحت الإنعاش منذ الساعة الثالثة من مساء أمس الأربعاء.

ساعات قليلة بعد تأكيد إصابته في نفس اليوم من طرف معهد باستور بعد التحاليل التي أجريت على عينته ليكون أول مصاب وأول ضحية لوباء كورونا بولاية المدية.

وبحسب ذات المصدر، فإن المتوفي تماثل للتحسن صباح اليوم إلا أن حالته عادت إلى التعقيد ليقضي بعدها رغم محاولات الإنعاش.